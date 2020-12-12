Тюмень, , 18:46 — REGNUM В Тюменской области в ковидных госпиталях сокращают коечный фонд по причине улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В последнее время сократили 240 коек в «Градостроителе», в филиале инфекционной больницы на улице Новой, 2, а также в «Энергетике».

На сегодня в Тюменской области действует 17 моногоспиталей для оказания помощи пациентам с COVID-19. Коечный фонд составляет 3683, из них свободны 38%.