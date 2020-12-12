Нур-Султан, , 18:24 — REGNUM В Казахстане начались работы по проведению первой и второй фаз клинических испытаний на добровольцах второй сделанной в республике вакцины от COVID-19 QazCoVac-P. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе комитета науки минобразования и науки Казахстана.

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«В настоящее время начались работы по проведению первой и второй фаз клинических исследований на добровольцах», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в Казахстане выявили 139 995 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 124 056 пациентов, скончались — 2088 человек.

Ранее президент РоссииВладимир Путинотметил, что страны ЕАЭС смогли быстро наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса.

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