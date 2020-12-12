Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM В Ленинградской области дополнительно развернуто еще 195 больничных коек для пациентов с COVID-19 или внебольничной пневмонией. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Так, 90 коек дополнительно развернуто в Бокситогорской больнице, 70 коек — в Сиверской больнице, 20 коек для лечения больных из Ленобласти добавлено в федеральном Центре им. В.А. Алмазова в Петербурге и 15 коек — в ЦМСЧ-38 в городе атомщиков Сосновый Бор.

Всего на 12 декабря для ковид-пациентов в Ленобласти развернута 2881 койка, из них свободны 806 коек (почти 28%).

Тем временем за минувшие сутки в стационары региона поступили 244 человека, из них 55 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. На ИВЛ находятся 118 пациентов. Выписаны за сутки 215 человек.

По данным оперштаба, за 11 декабря в Ленобласти выявлено 217 новых носителей коронавируса, это всего на один случай больше, чем сутками ранее. Пять человек за сутки скончались от ковида. Всего в регионе за время пандемии подтверждено 19 516 случаев заражения, умерли 172 человека, выздоровели 16 590 человек.

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