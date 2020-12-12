Тюмень, , 17:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 168 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 декабря коронавирусом заразились 20 229 человек. Выздоровели 18 955 человек, 161 пациент с COVID-19 скончался.