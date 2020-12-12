12 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Белёв, Тульская область, , 19:42 — REGNUM Военнослужащие Министерства обороны завершили возведение пяти автодорожных мостов на территории Тульской области. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин 12 декабря торжественно открыли движение по переправе через реку Пениковка в г. Белёве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оркестр на торжественной церемонии открытия моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Военнослужащие Министерства обороны

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прохоровский мост через реку Пениковка ранее находился в аварийном состоянии. Кроме него, ещё четыре моста появились через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через водную преграду в деревне Грибовка. Протяжённость мостовых переходов от 12 до 75 метров.

Местные жители ждут запуска моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые мосты обеспечили круглогодичную транспортную доступность между социально-значимыми объектами двенадцати населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек. Возведение переправ проводилось в рамках тактико-специальных учений 69-й отдельной бригадой материально-технического обеспечения Западного военного округа по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

Алексей Дюмин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы написали обращение в адрес министра обороны и по его решению высадился десант из двух батальонов, который в кратчайшие сроки сделал 5 мостовых переправ. За этот год Министерство обороны возвело уже 10 переправ на территории нашего региона».

«Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы — в том числе в Тульской области», — отметил Дюмин.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, за последние два года в Тульской области силами военнослужащих было возведено 19 мостовых переходов.

Дмитрий Булгаков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы выполнили очередную задачу министра обороны Сергея Шойгу, построили 5 мостов и сдаём их в эксплуатацию. Всего на территории Тульской области мы построили 19 мостов и связали 40 населенных пунктов».

Он также подчеркнул, что «объекты были «закончены со значительным опережением графика».

В ходе торжественной церемонии местные жители поблагодарили Министерство обороны РФ и губернатора за возведение мостовых переходов и пожаловались на отсутствие пешеходных дорожек. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков откликнулся на просьбы и заверил, что Вооруженные силы сделают тротуар.

«Сделаем тротуар до Нового года», — заявил он.

Прохождение техники по новому мосту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, Вооруженные силы России возвели мосты не только в Тульской области, но и во многих других регионах страны.

«В Курской области мосты построили, на Дальнем Востоке, в Костроме, вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями по всей территории страны не меньше 200 мостов таких построено», — напомнил Булгаков.