Калуга, , 16:27 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 12 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли: два жителя Боровского района 1949 и 1960 годов рождения, и два жителя Калуги 1955 и 1971 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 128 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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