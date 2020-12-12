Калуга, , 16:16 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 165 человек за последние сутки, сообщает 12 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован 161 подтверждённый случай.

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 839 человек, 961 человек находятся на лечении, 16 тыс. 750 человек выздоровели, 128 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (206), в Обнинске (120), в Кировском районе (71) и в Козельском районе (65).

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