Оренбург, , 15:08 — REGNUM В Оренбургской области за 1 декабря было выявлено 179 пациентов с коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб.

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С весны зафиксировано уже 25 346 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже 22 026. 1210 находятся в стационарах.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 259 ковид-пациентов, в том числе пятеро за последние отчётные сутки.