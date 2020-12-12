Киев, , 14:46 — REGNUM В вооруженных силах Украины зарегистрировали еще одну смерть в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, сообщили 12 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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От осложнений коронавирусной болезни умер военнослужащий, который по информации источника имел хронические заболевания.

За сутки зарегистрировали еще 183 случая инфицирования коронавирусом в рядах ВСУ. 39 инфицированных военнослужащих были госпитализированы в медицинские учреждения. 144 инфицированных (19 работников ВСУ и 125 военнослужащих) — получают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

В период пандемии в ВСУ выздоровели 8787 человек, скончались от осложнений болезни 32 человека. На текущий момент коронавирусом в рядах ВСУ инфицированы 3188 человек.

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