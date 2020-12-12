Минск, , 14:30 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 12 декабря БелТА.

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Белорусский лидер отметил, что творчество Валентина Гафта на белорусской земле хорошо знают и любят, а благодаря исключительному таланту Валентина Иосифовича, он «покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха».

Президент Белоруссии отметил, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь.

«Работы мастера — это целая эпоха в развитии современного театра и кино», — отметил Лукашенко, добавив, что в сердцах белорусов всегда будет жить светлая память об артисте.

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Напомним, похороны артиста запланированы на 15 декабря. Мэр города Москвы Сергей Собянин сообщил, что Валентин Гафт будет похоронен на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Отметим, 2 сентября 2020 года актеру и режиссеру исполнилось 85 лет.