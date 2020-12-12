Воронеж, , 13:38 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 12 декабря зарегистрировано 817 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены 28 смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 37 тыс. 235 человек.

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