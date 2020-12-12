Воронеж, , 13:29 — REGNUM В Воронежской области 12 декабря подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на девять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 38 тыс. 857 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 37 тыс. 235 пациентов, в том числе 372 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 817 человек. 28 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.

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