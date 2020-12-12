Владимир, , 13:15 — REGNUM Во Владимирской области 12 декабря подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом — на 18 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 15 тыс. 78 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 428 пациентов, в том числе 181 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 376 человек, восемь новых летальных случае подтверждено за последние сутки.