Киев, , 13:09 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун издала книгу под названием «Мочи Манту», которая уже вышла в продажу. Об этом она написала 11 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Главным героем книги является «Здравый Смысл». По словам Супрун герой ее книги призван расправиться «с совковым мракобесием» и «разорвать цепь неправильных решений», которые мешают быть здоровыми.

«Для книги мы подобрали темы ключевых постов, дополнили их фактами, историями, которые предшествовали написанию, моими личными наблюдениями и воспоминаниями … Мы хотели создать продукт, который станет для вас гидом в мире наиболее распространенных мифов и фактов о здоровье», — рассказала Супрун о своей книге.

Отметим, на Украине Ульяна Супрун известна не только внедрением на Украине реформы медицинской системы, приведшей к закрытию множества медицинских учреждений в стране, но и тем, что занималась «развенчанием мифов» посредством публикаций на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун, в частности заявила, что мифом является утверждение о том, что нельзя мочить водой место введения туберкулина для пробы Манту. Бывшая глава министерства здравоохранения Украины также утверждает, что перекись водорода при обработке ран неэффективна. Экс-чиновница также призвала отказаться от проведения флюорографии в качестве метода выявления туберкулеза легких и призвала вместо этого проводить анкетирование у семейного врача, а также заявила, что таких диагнозов, как дисбактериоз и вегето-сосудистая дистония в медицине не существует.