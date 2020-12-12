Астрахань, , 13:04 — REGNUM В Астраханской области 12 декабря подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 15 тыс. 784 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 895 человек.

Выздоровели 11 тыс. 3 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 300 человек скончались. Пять летальных случаев подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,08.