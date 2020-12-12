Москва, , 12:55 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Конституции в социальных сетях.

Он отметил, что «именно Конституция гарантирует неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан нашей страны, выступая как акт прямого действия».

Также председатель партии обратил внимание на роль основного закона в защите государственных интересов страны. «Этот основополагающий документ имеет огромное значение для защиты суверенитета государства, проведения самостоятельного политического и экономического курса, обеспечения стабильности и безопасности», — подчеркнул он.

По мнению Дмитрия Медведева, Конституция не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии.

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