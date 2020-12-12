Липецк, , 12:54 — REGNUM В Липецкой области 12 декабря подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 12 тыс. 983 положительных тестов.

За весь период наблюдения 10 тыс. 175 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 76 — за последние сутки. 163 человека скончались. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.