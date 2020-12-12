Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Свердловской области за 11 декабря выявили ещё 16 умерших от COVID-19. Новые данные приводит оперштаб.

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Всего от данного заболевания скончались уже 1195 пациентов. При этом сведений о том, сколько заразившихся коронавирусом ушли из жизни по причине других заболеваний, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны на Среднем Урале выявили 50 971 заразившегося коронавирусом. Выздоровели уже 43 237.