Москва, , 12:50 — REGNUM Актёр и режиссёр Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актёров на Троекуровском кладбище. Об этом 12 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.

Собянин назвал Гафта большим актёром, чьи «блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве».

«Так горько… мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — написал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, Гафта похоронят на Аллее актёров на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Ему было 85 лет. Похороны запланированы на 15 декабря.

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