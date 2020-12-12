Курск, , 12:45 — REGNUM В Курской области 12 декабря зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 17 тыс. 333 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 15 тыс. 604 пациента, в том числе 205 — за последние сутки. Скончались 238 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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