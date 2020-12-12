Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Свердловской области за 11 декабря выявили 401 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В лаборатории Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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В Екатеринбурге их обнаружили 246. Также новые случаи имеются в Алапаевском районе, Бисерти, Верх-Нейвинском, Дегтярске, Краснотурьинске и ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 50 971 случай заражения. Выписаны уже 43 237.