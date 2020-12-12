Курган, , 12:29 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 107 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 50 зарегистрированы в Кургане, сообщает 12 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 декабря выявлен 10 081 случай заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8753 человека, 122 пациента с COVID-19 скончались.