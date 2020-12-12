Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону построят кислородную станцию для пациентов с COVID-19. Комплекс появится на базе горбольницы № 20. Об этом сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

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К строительству планируется приступить в начале 2021 года. Проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу. Стоимость создания кислородной станции Логвиненко не назвал, однако заверил, что «финансирование заложено».

ИА REGNUM сообщало, что на базе городской больницы № 20 развёрнут ковидный госпиталь, где в октябре 2020 года скончались пациенты. Якобы смерть наступила из-за недостатка кислорода.

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