Салехард, , 12:05 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 187 случаев.

Основные очаги заражения на 12 декабря: Ноябрьск 26 случаев; Надымский район — 25; Пуровский район — 21; Новый Уренгой — 24; Муравленко — 17; Губкинский — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 декабря 28 647 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 517 человек, 284 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).