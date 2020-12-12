Орел, , 12:06 — REGNUM В Орловской области 12 декабря выявлено 173 новых носителя коронавируса, что на две единицы превышает значение предыдущих суток. Выздоровели 204 человека, скончались два пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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В целом в Орловской области подтверждено 17 тыс. 983 случая заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе составляет 1822 человека, выздоровели 15 938 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Орловской области скончались уже 223 человека.