Иваново, , 12:05 — REGNUM Ещё 170 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области 12 декабря, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 176 пациентов, скончались 12 человек.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Ивановской области достигло 17 тыс. 811. Завершили лечение выздоровлением 13 тыс. 079 пациентов, от осложнений на фоне коронавируса скончались 349 человек.

Под наблюдением медиков остаются 9505 пациентов.