Белгород, , 12:04 — REGNUM У 182 жителей Белгородской области 12 декабря подтвердили положительный тест на коронавирус, что на четыре меньше, чем сутками ранее. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили в ИА REGNUM федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 18 тыс. 342 носителя СОVID-19. За минувшие сутки выписаны ещё 200 пациентов, всего выздоровели 16 тыс. 463 человека.

Зарегистрировано 11 летальных исходов. В общей статистике 158 смертельных случаев от коронавируса.