Волгоград, , 12:03 — REGNUM В Волгоградской области 12 декабря обновлено рекордное значение COVID-19 — впервые выявлено 277 носителей инфекции. Это на 19 больше, чем за предыдущие сутки, общее количество подтверждённых случаев заражений превысило 30 тысяч. Выздоровели 268 пациентов, четверо скончались, сообщили в ИА REGNUM региональном оперативном штабе.

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В стационарах Волгоградской области находятся 5925 взрослых и 65 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 627 пациентов. Всего в регионе выявлено 30 тыс. 216 носителей инфекции, завершили лечение выздоровлением 29 тыс. 226 человек.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. В целом в Волгоградской области зафиксировано 363 смертельных случая от СОVID-19.