Рязань, , 12:02 — REGNUM В Рязанской области 12 декабря подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В стационарах находятся 574 пациента. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Темп прироста заражений за сутки составил 0,8%. В больницах в тяжёлом состоянии 68 человек, в том числе 22 на ИВЛ. С начала пандемии положительный тест на инфекцию подтверждён у 15 тыс. 557 жителей, выздоровели 14 тыс. 143 человека, из которых 170 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального штаба скончались ещё три пациента. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 109 человек.