Брянск, , 12:02 — REGNUM В Брянской области 12 декабря впервые выявлено 195 носителей коронавируса, сообщили в ИА REGNUM региональном оперативном штабе. Это на семь больше, чем за предыдущие сутки. Скончались семь пациентов.

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Всего в Брянской области выявлено 19 тыс. 327 носителей инфекции. Выздоровели 17 тыс. 025 человек, из которых 185 выписаны за сутки. Зарегистрировано семь новых летальных исходов, в целом от осложнений на фоне коронавируса скончались 168 человек.

За минувшие сутки лаборатории проверили 2910 тестов, с начала пандемии выполнено уже 329 тыс. 672 исследования.