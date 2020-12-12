Ереван, , 11:55 — REGNUM В Армении за сутки зарегистрировали 995 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За весь период пандемии в Армении выявили 147 312 случаев инфицирования SARS-CoV-2, из которых 2462 оказались со смертельным исходом (за сутки скончались 17 человек).

124 521 инфицированный выздоровел (1047 за сутки). На текущий момент лечение получают 19 714 инфицированных.

Дополнительно сообщается о двух смертях среди пациентов, переболевших коронавирусом, смерть которых наступила в результате других заболеваний. В Армении зарегистрировали 615 подобных случаев смерти.