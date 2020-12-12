Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 376 случаев заражения коронавирусом, проинформировали ИА REGNUMв донском правительстве 12 декабря. Суточный максимум был установлен накануне, 11 декабря, когда положительный результат теста получили 386 человек.

Лабораторные исследования на коронавирус Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 37 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (151), Каменске-Шахтинском (24), Шахтах (23), Новочеркасске (19), Новошахтинске (18), Сальском районе (16) и Батайске (15).

21,5% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 3,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 44 тыс. 297 случаев заражения коронавирусом.

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