Москва, , 11:43 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки было выявлено 28 137 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сообщается, что новые случаи заражения выявлены в 85 регионах России. Из них 18,4% случаев не имеют клинических проявлений COVID-19.

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Уточняется, что за истекшие сутки непосредственно от COVID-19 скончались 560 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 26 118 человек.

По-прежнему лидером по числу суточного прироста выявленных случаев заражения лидирует Москва. В столице за сутки выявлено 6622 случая. На втором месте Санкт-Петербург — 3776 случаев. Далее следуют: Московская область (1393), Нижегородская область (501), Республика Карелия (428).