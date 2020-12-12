Бишкек, , 11:45 — REGNUM 341 новый случая заражения коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки в Киргизии, сообщает 12 декабря пресс-служба республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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За весь период эпидемии в стране выявили 77 059 случаев инфицирования. 69 794 человека выздоровели (453 за сутки), 1307 человек скончались.

На текущий момент 2149 пациентов находятся на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений, 2944 — лечатся амбулаторно.

За сутки выявили одиннадцать случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Восемь медицинских работников за сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений по факту выздоровления, двенадцать — завершили соблюдение самоизоляции в домашних условиях. В период пандемии в Киргизии зарегистрировали 4030 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3750 из которых — выздоровели.