Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Гололедица, которая образовалась в Ростовской области из-за дождя и минусовой температуры, может спровоцировать рост числа дорожных аварий. Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов и пешеходов к особой внимательности на дороге и пересечении проезжей части.

Водителям рекомендовали при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, строго соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок.

Пешеходам рекомендуют крепко держать детей за руку, быть внимательными и осторожными, снять капюшон и наушники.