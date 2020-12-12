Сургут, Югра, , 11:34 — REGNUM В Сургуте приступили к строительству по концессионному соглашению новой школы в 38 микрорайоне. Будущее учебное заведение рассчитано на 1500 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно проекту, помимо классов, здесь будет большой бассейн, два спортивных зала. Стоимость строительства — 2,5 млрд рублей.

«Концессионное соглашение заключено в июле. Сегодня на полгода раньше срока мы забиваем первую сваю. Соответственно, и на полгода раньше мы получим новую школу», — отметил заместитель главы города Алексей Жердев.

Школу планируют сдать до 1 сентября 2023 года. Отмечается, что в Сургуте возводятся ещё две новые школы — 39-м и 42-м микрорайонах.