Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве за минувшие сутки было выявлено 6622 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лабораторные исследования Mos.ru

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Напомним, что Москва до сих пор лидирует по числу суточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом среди всех регионов России. Однако в последнии дни есть тенденция к снижению суточного прироста в Москве.

Также в штабе сообщили, что за сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 5890 пациентов.