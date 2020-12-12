Красноярск, , 10:00 — REGNUM Волонтер и преподаватель из Италии Валерио Дзанетти, уже восемь лет живущий в Красноярском крае, получил гражданство России. На торжественной церемонии паспорт гражданина РФ итальянцу вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий, а губернатор края Александр Усс подарил волонтеру издание Конституции РФ, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря Валерио Дзаннети обратился к президенту РФ Владимиру Путину, встречавшемуся с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России». Он сообщил, что мечтает о гражданстве РФ, и Владимир Путин обещал содействие в этом вопросе.

Итальянец на русском языке произнес присягу гражданина РФ и поблагодарил Путина и сотрудников полиции за помощь в получении гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерио Дзанетти, проживая в Красноярском крае на протяжении восьми лет, активно участвует в волонтёрском движении. Также в течение нескольких лет он преподавал иностранные языки в одном из вузов региона.

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