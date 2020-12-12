Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM На окраине Екатеринбурга утром 12 декабря произошёл пожар в складе с утеплителем для труб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар на складе в поселке Совхозный Свердловской области 66.mchs.gov.ru

Здание находится в посёлке Совхозном на улице Городской. С пристроя огонь быстро перешёл на производственно-складское помещение. Борьба с пожаром была осложнена сильным задымлением.

Пожарные смогли остановить пламя на площади 150 кв. метров. Открытое горение уже ликвидировано. Сейчас идёт проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина ЧП выясняется.