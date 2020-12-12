Саранск, 12 декабря 2020, 09:26 — REGNUM В столице Мордовии Саранске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов, обращаясь к приглашенным, подчеркнул, что 12 декабря 1993 года стало началом новой эпохи в судьбе страны.
Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Мордовии напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Конституция не раз доказала свою эффективность. Общество вышло на новый уровень развития и гражданской зрелости. Люди стремятся двигаться вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела, за конкретные изменения.
Общероссийское голосование и его результаты доказали, что все инициативы президента России были поддержаны большинством населения, подчеркнул Артём Здунов.
Также было отмечено, что особое внимание будет уделено социальной сфере и развитию гражданского общества.
Он обратился к молодым людям, которым ко Дню Конституции были вручены паспорта.
В ходе мероприятия Артём Здунов вручил государственные награды. Так, указом президента Российской Федерации за многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Ирина Спиридонова.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Ковылкинского электромеханического завода Ковылкинского муниципального района Владимир Мулюкин и сварщик на машинах контактной сварки Ардатовского светотехнического завода Ардатовского муниципального района Вера Семёнова.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность президента Российской Федерации объявлена учителю Гуменской средней общеобразовательной школы Краснослободского муниципального района Александру Шипелкину.
В ответном слове Александр Шипелкин поблагодарил руководство региона, пожелал плодотворной работы и успехов, а также вручил Артёму Здунову мордовскую национальную рдежду.
За большой личный вклад в развитие поискового движения и патриотическое воспитание молодёжи благодарность главы Республики Мордовия была объявлена руководителю поискового отряда «Память» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева Александру Планкину.
В ответ он подарил Артему Здунову книгу «Поисковое движение в Мордовии».