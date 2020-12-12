Саранск, , 09:26 — REGNUM В столице Мордовии Саранске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов, обращаясь к приглашенным, подчеркнул, что 12 декабря 1993 года стало началом новой эпохи в судьбе страны.

«Народ России сделал свой выбор — выбор в пользу целостности государства, верховенства закона и справедливости, прогресса и свободного развития, — сказал Артём Здунов, — С момента принятия новой Конституции в стране произошли кардинальные изменения. Мы почувствовали стабильность и порядок, укрепили доверие к органам власти, обрели уверенность в завтрашнем дне».

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Мордовии напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Конституция не раз доказала свою эффективность. Общество вышло на новый уровень развития и гражданской зрелости. Люди стремятся двигаться вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела, за конкретные изменения.

Общероссийское голосование и его результаты доказали, что все инициативы президента России были поддержаны большинством населения, подчеркнул Артём Здунов.

«Многое в решении стоящих задач будет зависеть от государственных управленцев, глав местного самоуправления, депутатов, правоохранительных и судебных органов, владельцев бизнеса, предпринимательского сообщества в целом», — сказал временно исполняющий обязанности главы республики.

Также было отмечено, что особое внимание будет уделено социальной сфере и развитию гражданского общества.

«В этой связи я также рассчитываю на вашу поддержку, в том числе со стороны руководителей учреждений здравоохранения, образования, науки, спорта, политических партий, профсоюзов, общественных организаций, средств массовой информации», — добавил Артём Здунов.

Он обратился к молодым людям, которым ко Дню Конституции были вручены паспорта.

«Я хочу, чтобы вы помнили, 2020 год для нашей страны особенный — это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно наши герои освободили Родину и весь мир от фашизма. Я прошу вас всегда помнить об этом. Также прошу обращать внимание, что герои современности находятся среди нас — это врачи, волонтёры», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия Артём Здунов вручил государственные награды. Так, указом президента Российской Федерации за многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Ирина Спиридонова.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Ковылкинского электромеханического завода Ковылкинского муниципального района Владимир Мулюкин и сварщик на машинах контактной сварки Ардатовского светотехнического завода Ардатовского муниципального района Вера Семёнова.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность президента Российской Федерации объявлена учителю Гуменской средней общеобразовательной школы Краснослободского муниципального района Александру Шипелкину.

В ответном слове Александр Шипелкин поблагодарил руководство региона, пожелал плодотворной работы и успехов, а также вручил Артёму Здунову мордовскую национальную рдежду.

«Чтобы наша земля для Вас стала поистине родной», — отметил он.

За большой личный вклад в развитие поискового движения и патриотическое воспитание молодёжи благодарность главы Республики Мордовия была объявлена руководителю поискового отряда «Память» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева Александру Планкину.

В ответ он подарил Артему Здунову книгу «Поисковое движение в Мордовии».