Челябинск, , 09:21 — REGNUM В Челябинской области рост числа умерших пациентов с коронавирусом вызван последствиями госпитализаций во время пиковых значений ноября. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Она отметила, что умершие долгое время находились на аппаратах ИВЛ. И в итоге спасти их не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Южном Урале фиксируют по 14−15 случаев смерти пациентов с COVID-19. При этом количество выявляемых ежесуточно новых случаев заражения коронавирусом колеблется в районе 300.