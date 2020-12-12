Ханты-Мансийск, , 09:21 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждён 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Лабораторные исследования на COVID-19 в Югре Dzhmao.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 227 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 12 декабря: Сургут — 29; Нижневартовск — 25; Нягань — 22; Ханты-Мансийск — 21; Нефтеюганск — 14; Сургутский район — 12; Советский район — 11; Нефтеюганский район — 10.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 12 декабря 37 015 случаев. Излечились 32 720 человек, 464 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 12 декабря составляет 1,01.