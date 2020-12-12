Скопье, , 08:51 — REGNUM Среди 28 человек, скончавшихся от COVID-19 в четверг, 10 декабря, оказалась 22-летняя девушка из Скопье, заразившаяся коронавирусом во время беременности.

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Как сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 11 декабря, в первый раз тест на коронавирус показал отрицательный результат и девушка отказалась лечь в госпиталь, вопреки просьбам врачей и родных. Когда она все же согласилась, 23 ноября, состояние роженицы было уже тяжелым, были произведены экстренные роды на 37-й неделе беременности, однако ребенок родился мертвым.

Врачи из клиники гинекологии и акушерства сообщили, что девушка страдала диабетом, имелись также проблемы с тироидными центрами.

С начала пандемии 310 пациентов клиники гинекологии были госпитализированы по подозрению на COVID-19, однако большая часть женщин оказалась здорова.

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