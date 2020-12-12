Москва, , 08:42 — REGNUM Любимым новогодним фильмом граждан России по-прежнему остается картина «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob, проведший опрос.

Стоит отметить, что уже довольно длительное время картина «Ирония судьбы, или С легким паром» остается на вершине популярности среди российских граждан, как новогодний фильм, за него проголосовали 26% (Ещё 10 лет назад за него голосовали 42%). Однако за прошедшее десятилетие этот советский фильм почти догнала американская картина «Один дома» — 20% (10 лет назад — всего 3%). Причина этого в том, что выросло поколение, воспитанное на голливудских комедиях.

Любимым мультфильмом по-прежнему остается «Простоквашино» — 20%. На втором месте оказался мульфильм «Ну, погоди!» — 16%.