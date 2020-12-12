Красноярск, , 08:16 — REGNUM Красноярский суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и постановил взыскать более 180 млн рублей с золотодобывающего предприятия «Сисим», на участке которого в октябре 2019 года при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе погибли 20 человек. Об этом вечером 11 декабря сообщает пресс-служба Прокуратуры Красноярского края.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в части взыскания с ООО «Сисим» ущерба, причинённого реке Сейба загрязнением взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений на сумму более 101 млн рублей, а также в результате сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере более 79,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемые — генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров — увеличили высоту дамб в карьерах предприятия специально, для накопления загрязнённой воды перед проверкой реки Сисим на промышленные загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Сисим», в вахтовом посёлке которой год назад произошла трагедия, частично выиграла спор с управлением Росприроднадзора. Арбитраж Красноярского края отменил несколько пунктов предписания, выданного по материалам проверки.

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