Женева, Швейцария, , 07:55 — REGNUM Запрос на одобрение вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, получила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник этой международной структуры Сумья Сваминатан в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, по ее словам, в ВОЗ поступили подобные заявки и от других производителей вакцин. Представитель организации отметила, что заключения по всем поступившим запросам будут готовы в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США одобрило на территории страны применение вакцины Pfizer от COVID-19.

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