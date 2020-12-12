Копенгаген, , 07:33 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в мире должна разрешиться во втором квартале 2021 года, считает директор по инвестициям датского инвестиционного банка Saxo Bank Стин Якобсен.

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Также, по его мнению, в течение года сможет восстановиться мировая экономика.

«Полагаю, что во втором квартале 2021 года. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — сказал специалист в интервью РИА Новости.

При этом, как считает Якобсен, самое быстрое восстановление будет наблюдаться в азиатских странах. Экономист полагает, что большую роль в борьбе с пандемией сыграли научные достижения, благодаря которым удалось разработать вакцины от COVID-19 за короткий срок.

Вместе с тем он допустил, что коронавирус может мутировать и пандемия не завершится так быстро, как многие надеются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что распространение коронавирусной инфекции прекратится, когда завершится процесс заражения SARS-CoV-2, который будет остановлен коллективным иммунитетом на уровне 60−80% населения.

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