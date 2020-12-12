Афины , , 07:30 — REGNUM В пятницу, 11 декабря, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1395 носителей коронавируса. Девять из них были выявлены при въезде в страну.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 122 648. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 583 человека. Всего лечение от COVID-19 проходят 34 774 человека.

Читайте также:В Греции за сутки от COVID-19 скончались 111 человек

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 102 человека. Всего скончались 3 472 пациента.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в городах Фессалоники, Серрат, Магнезия и Лесвос.

8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в страну уже в конце декабря, вакцинация же начнется 2 января, причем его семья пойдет на вакцинацию в числе первых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции обнародовали ограничительные меры на период праздников