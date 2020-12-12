Москва, , 07:16 — REGNUM Пациенты, перенёсшие заболевание COVID-19 в тяжёлой форме, могут столкнуться с выпадением волос, предупредила 12 декабря заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются», — объяснила она.

По словам Пшеничной, во время болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.

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Ранее генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщал, что к числу опасных последствий заболевания COVID-19 нужно относить нарушения в работе лёгких.

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