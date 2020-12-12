Веллингтон, , 06:43 — REGNUM Перемещаться между Новой Зеландией и Островами Кука можно будет без прохождения обязательного карантина, заявила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

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«Соглашение подтверждает особые связи между Новой Зеландией и Островами Кука. Теперь жители смогут легко перемещаться между двумя странами», — заявила она.

Со своей стороны, премьер-министр Островов Кука Марк Браун выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в отношениях двух стран. По его словам, соглашение позволит возобновить тесные связи жителей двух государств и обеспечить им доступ к медицине, образованию, а также даст возможность воссоединиться с семьями.